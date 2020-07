Perugia: escluso da progetto di accoglienza, gambiano semina il caos

E’ fuori dal progetto di accoglienza, semina il caos in centro storico: arrestato. La polizia di Perugia ha arrestato un cittadino gambiano di 24 anni per danneggiamento aggravato continuato. Nel pomeriggio di martedì 7 luglio i poliziotti della Volante e del posto fisso del centro storico sono intervenuti nell’acropoli per due volte in poche ore.

La prima volta in via della Viola, dove il 24enne ha lanciato in aria vari cassonetti della spazzatura. Fermato e accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso.