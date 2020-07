Franceschini: non esiste altro premier oltre Conte né altra maggioranza

“Voglio dirlo senza margini di ambiguità: io apprezzo moltissimo il lavoro di Conte, come ha guidato il governo in uno dei passaggi più difficili della storia della Repubblica e come cerca sempre il punto di equilibrio in una coalizione inevitabilmente complicata, perché nata tra avversari alle elezioni. Anche per questo deve essere chiaro che per noi non esistono né un altro premier né un’altra maggioranza in questa legislatura. Ogni nostra parola, anche quando appare critica, è per migliorare l’azione del governo, non per indebolirla”.

Dario Franceschini, numero uno del Pd nell’esecutivo e ministro della Cultura, in un’intervista a “Repubblica” spiega di non vedere alternative a questa coalizione: per i dem dice “Conte non si tocca“.