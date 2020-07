Bergoglio elogia le cooperative delle rinnovabili

Condividi

Account Twitter di papa Francesco: “In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l’autosufficienza locale. Possono fare la differenza nella lotta al cambiamento climatico, grazie a un forte senso comunitario e all’amore per la propria terra.”

Documentario – La Grande Truffa del Riscaldamento Globale

— Papa Francesco (@Pontifex_it) July 4, 2020