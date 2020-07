Poltronificio M5s, miracolato il Dj amico di Grillo

– L’ex dj di Beppe Grillo si accasa a Palazzo Chigi. Il «miracolato» del giorno, con la nuova era grillina nei Palazzi, è Matteo Ponzano, ex speaker della web tv del Movimento 5stelle. Si ingrossa la fila di riciclati e ripescati pentastellati piazzata tra uffici e staff dei ministri. Non pare essere un caso di omonimia ma dal curriculum sembra proprio Matteo Ponzano, l’ex braccio destro del comico genovese.

Il 15 maggio scorso, nei giorni in cui l’Italia usciva dalla fase critica dell’emergenza coronavirus, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il cinque stelle Riccardo Fraccaro, assumeva Ponzano con un contratto di consulenza fino al 4 settembre: 4 mesi di lavoro per un compenso di 50 mila euro. Più di 10 mila euro al mese. Cifre blu. Per fare cosa? Nell’affidamento dell’incarico è specificato che l’ex dj grillino si occuperà di comunicazione istituzionale. Con queste somme c’è da aspettarsi una propaganda stellare per la Presidenza del Consiglio. Andrà a supportare l’attività dell’ufficio stampa del sottosegretario Fraccaro.