“Hanno ammazzato mio figlio disabile”, la denuncia di Leopoldo Cammarano

“Non sono riuscito, me l’hanno ammazzato. Da anni ho denunciato che Francesco Pio non era seguito adeguatamente dalla mia ex moglie, ma nessuno ha voluto darmi ascolto … Ho fatto appena in tempo a vederlo mi ha detto che voleva essere coccolato. Stava in condizioni pessime, era intubato, avremmo potuto evitarlo”. (Leopoldo Cammarano il papà di Francesco Pio)

di Informal TV