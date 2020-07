Fca chiede soldi all’Italia e investe miliardi in Brasile

Arrivano importanti conferme dal Brasile per quanto riguarda il gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Il numero uno di FCA in America Latina, l’amministratore delegato Antonio Filosa, nelle scorse ore ha confermato che la sua azienda effettuerà gli investimenti miliardari promessi lo scorso anno in Brasile. Questo nonostante la grave crisi economica scoppiata nel paese a causa dell’epidemia di coronavirus che sta mietendo molte vittime nel paese. Lo riporta clubalfa.it in un articolo di Andrea Senatore

Fiat Chrysler conferma di puntare forte sul Brasile con grossi investimenti – Nelle scorse ore durante un incontro avvenuto in videoconferenza con il governatore di Pernambuco, Paulo Cámara, il direttore della casa automobilistica ha confermato che “continuerà gli investimenti previsti. ” Prima dello scoppio della pandemia in Brasile, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles aveva annunciato investimenti per 7,5 miliardi di reais (circa 1,5 miliardi di dollari) nella regione. […]

