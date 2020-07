Renzi: rifiutando il Mes arriva la patrimoniale

“Chi non vuole il Mes sappia che arriva la patrimoniale. Il Mes è l’argine alla patrimoniale”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando ‘La mossa del cavallo’ a San Benedetto del Tronto. “Berlusconi è uno che pensa agli italiani perché dice sì al Mes , anche se riconosco che ha perso una grande occasione di modernizzare il Paese quando è stato premier ed aveva un consenso enorme”.

GOVERNO – “In Parlamento ci sono senatori da Forza Italia, da Leu e dal M5s che vengono da noi perché ci dicono che vogliono continuare a lavorare e fare bene per il Paese. IV è il pilastro della legislatura”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando ‘La mossa del cavallo’ a San Benedetto del Tronto. “Se non ci fossimo stati noi adesso ci troveremo Salvini premier e chissà chi avremmo potuto ritrovarci come presidente della Repubblica. Finché Iv c’è, dura la legislatura”.





L’AUDIO- “Berlusconi in modo legittimo ma un po’ spavaldo ha registrato questo audio, non sono in grado di capire se ha ragione o torto ma certamente va fatta chiarezza. Chi ha un ruolo istituzionale chiarisca, mi colpisce il silenzio su Berlusconi”. adnk Sintesi: vogliono l’austerità. Gli servirà un altro Monti. Lo troveranno. Se ricordate, verso il 2016 pensavo che sarebbe stato Di Maio. Sbagliavo, si è usurato subito. Ma l’analisi tiene. Non hanno imparato e non capiscono che non avete potuto dimenticare. https://t.co/dSQSDYdTHG — Alberto Bagnai (@AlbertoBagnai) July 3, 2020

