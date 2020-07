Le brillanti carriere dei magistrati che hanno indagato su Berlusconi

Un trampolino di lancio per la loro carriera per buona parte dei magistrati che si sono occupati dei procedimenti giudiziari contro Silvio Berlusconi. Tra le carriere più brillanti si segnala in prima luogo quella di Fabio De Pasquale, il pm milanese che per primo intravide l’ombra del delitto dietro gli affari televisivi di Berlusconi. Oggi De Pasquale è procuratore aggiunto della Repubblica nel capoluogo lombardo, con delega alle delicate indagini sui delitti economici transanzionali.

Il presidente del tribunale che condannò Berlusconi, Edoardo D’Avossa è andato in pensione poco dopo, e le sue giudici a latere hanno proseguito senza sbalzi la loro carriera. Lo mette in evidenza il Giornale, in un articolo in cui vengono analizzate le carriere delle toghe che hanno attaccato il Cavaliere. Carriere spesso assai brillanti.