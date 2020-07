Stefania Craxi: far luce sulla stagione infame che ha consegnato il Paese in mani straniere

La senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, vicepresidente della commissione Esteri del Senato, afferma: “E’ singolare la leggerezza, la quasi noncuranza, con cui in certi ambienti politici e da certa stampa viene tratta la notizia, e verrebbe da dire ‘che notizia!’, sull’oscura condanna a carico di Silvio Berlusconi. Si fa finta di nulla come se in fondo si trattasse di un niente, fingendo di non vedere la gravità di quanto emerso, che trascende finanche dall’ingiustizia a carico della stessa persona e ci regala uno spaccato inquietante che purtroppo conoscevamo almeno dal ‘92, con la clava giudiziaria brandita come arma politica. È la Caporetto della giustizia e, prima ancora, della democrazia”.

“È la conferma – aggiunge – di una politica che, con l’accondiscendenza di alcuni ‘politici’ di turno, si è voluta ridurre ad una condizione di subalternità non da ora, ma fin dalla ‘falsa rivoluzione’ mediatico-giudiziaria che è passata alla storia come Tangentopoli. Spero, ma non sono fiduciosa, che sia giunto il tempo delle verità.”