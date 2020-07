Sentenza Berlusconi, anche figlio del giudice Esposito annuncia querele

Ferdinando Esposito, figlio di Antonio Esposito, giudice della Cassazione ora in pensione che nel 2013 condannò Silvio Berlusconi per frode fiscale nella vicenda Mediaset-Agrama, “smentisce in modo categorico un proprio qualunque coinvolgimento, a 360 gradi, nei fatti, totalmente inventati, raccontati dallo “scoop” del Riformista”.

Lo precisa lo stesso Esposito (anch’egli magistrato, ndr) “con riferimento a notizie di stampa gravemente diffamatorie sul conto dello scrivente diffuse, nella giornata di ieri, in primis, dal Direttore del Riformista, Piero Sansonetti, poi riprese dal Quotidiano Il Giornale on line, lungamente riprese e oggetto addirittura di dibattito nella trasmissione Quarta Repubblica in onda ieri sera su Rete 4, riprese, altresì, dal quotidiani il Giornale on line e Libero on line”.