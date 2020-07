Prima Convention di CNC SpA, Cassa Nazionale Complementare

Sabato 27 e Domenica 28 Giugno 2020 si è tenuta e conclusa nella prestigiosa sede di Villa Ferrata, a Grottaferrata (Rm), la prima Convention di CNC SpA, Cassa Nazionale Complementare.

Cos’è CNC SpA? Una Start Up Innovativa e ambiziosa, un progetto nazionale che ha visto oltre 200 promotori – provenienti da tutt’italia – riunirsi per dare vita ad un cambiamento sociale ed economico senza precedenti.

Tra i valori fondativi, il recupero delle relazioni sociali e la liberazione, almeno in parte, dalla moneta a debito, in favore della moneta a Credito.

Questo modello di economia generativa circolare, unico nel suo genere, è nato dalla sinergia e dalla collaborazione di 3 esperti professionisti:

Il Dott. Antonino Galloni, economista, ricercatore da oltre 30 anni, ex Direttore Generale del Ministero del Tesoro e del Lavoro. Il Dott. Vito Umberto Vavalli, imprenditore, commercialista, innovation manager ed esperto in materia bancaria e finanziaria.

Leonardo Leone, imprenditore, formatore ed esperto in comunicazione.

Il progetto, che partirà a livello nazionale il 1^ luglio, ha incontrato il favore di tanti imprenditori, imprese e liberi professionisti, che affiliandosi hanno fornito il loro contributo concreto per l’attuazione di una grande rivoluzione.

Tramite l’utilizzo degli OROS, la moneta complementare del circuito CNC SpA, sarà possibile effettuare scambi di beni, prodotti, servizi e concretizzare il mutuo aiuto tra persone e imprese, tra aziende e cittadini.