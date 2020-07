Omicidio Stefano Leo, Said Mechaquat condannato a 30 anni

Condividi

Torino – Trent’anni di carcere: questa la condanna inflitta con rito abbreviato a Said Mechaquat per aver ucciso il 23 febbraio 2019, con una coltellata alla gola ,Stefano Leo, ai Murazzi del Po. Il giudice Irene Gallesio gli ha riconosciuto le attenuanti generiche subvalenti.

I pm Ciro Santoriello ed Enzo Bucarelli avevano chiesto per lui la condanna a 30 anni, puntando la requisitoria sul “coraggio e l’onere di dare una pena giusta per un omicidio così eclatante”. Said Mechaquat si era costituito e aveva confessato di aver ucciso “un giovane scelto a caso, che doveva essere italiano”.





“La sentenza è una condanna al massimo che si potesse dare con rito abbreviato. La domanda di giustizia della famiglia è stata accolta ma nulla può mutare il fatto che Stefano non tornerà più” hanno spiegato gli avvocati Nicoló Ferraris e Gabriele Filippo che assistono i genitori della vittima. (repubblica.it)

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul