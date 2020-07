Di Battista: “Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra”

“Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra! Ripeto: ‘Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra’. In un Paese normale basterebbe questo per mandare, definitivamente, in naftalina un ex-Presidente del Consiglio”. lo scrive Alessandro Di Battista su Facebook a proposito delle ultime vicende su Silvio Berlusconi.

“Ma siamo in Italia e una sfilza di trombettieri del ‘regime berlusconiano che fu’, evidentemente nostalgici di quella stagione politica all’insegna del fondotinta e dell’immoralità – scrive Di Battista – vorrebbe ricostruire la verginità del loro padrone. ‘La storia è la memoria di un popolo, e senza una memoria, l’uomo è ridotto al rango di animale inferiore’ disse Malcolm X. Ebbene rinfrescarla è un dovere per contrastare chi la Storia vorrebbe ribaltarla”.