Agrigento, Viminale: un milione di euro per ospitare 164 migranti per 6 mesi

Accoglienza dei migranti, “giro” da oltre un milione di euro per 6 mesi. Un “giro” di un milione e passa di euro – per sei mesi – per ospitare 164 migranti, di cui 10 minorenni. Nelle ultime ore, il Comune di Agrigento ha deliberato – con provvedimenti di Giunta – la proroga dei servizi per l’accoglienza, assistenza e integrazione. Servizi che vengono finanziariamente “coperti” con i fondi che arrivano direttamente da Roma.

Prorogata – con delibera di giunta comunale – l’accoglienza, per complessivi 154 posti, di migranti adulti richiedenti o titolari di protezione internazionale. Si tratta del progetto di accoglienza “Sipromi Agrigento”, a valere sul fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell’asilo, per il triennio 2020 – 2022. E il ministero dell’Interno ha assegnato al Comune il finanziamento complessivo di 991.713,51 euro fino al 31 dicembre.