Scandalo magistrati, Tajani: “grande fiducia in Mattarella”

Tajani: Il presidente Mattarella, “conosce i fatti e siamo sicuri che continuera’ a dare indicazioni a favore di una giustizia giusta perche’ in Italia non debba piu’ accadere a nessuno cio’ che e’ accaduto al cittadino Silvio Berlusconi, abbiamo grande fiducia in lui”.

“La democrazia nel nostro Paese e’ stata ferita: ora chiediamo l’istituzione di una Commissione

d’inchiesta su quanto e’ accaduto a Berlusconi ma anche su tutto il cattivo funzionamento della giustizia penale”