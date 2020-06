Bologna: referendum sul tram si farà

LA DEMOCRAZIA HA VINTO,A BOLOGNA IL REFERENDUM SUL TRAM SI FARA’!!

Ora ci aspettiamo la collaborazione di tutti i Cittadini Bolognesi che come noi ancora credono che un’Amministrazione che gestisce la nostra bella Bologna abbia il dovere di consultare ed ascoltare i Bolognesi per raccogliere le firme.

In queste opere cosi’ impattanti x il futuro della nostra Citta’,basta altri Civis,che nonostante non sia stato realizzato ha lasciato un segno indelebile a Bologna e i suoi Cittadini,fermiamo con il Referendum questa ennesima opera inutile ed impattante per il Territorio, e come coordinamento Comitati per la Rinascita di Bologna chiediamo un Tavolo a seguire la Consultazione Referendaria con Amministrazione Comunale e parti Sociali per ragionare di un’infrastruttura ecologica e poco impattante per i Bolognesi e la Città:,che consenta anche un’armonia con tutte le tipologie di mobilità’,Pedoni Ciclisti ed Automobilisti devono imparare a convivere nelle proprie esigenze,basta sprecare il nostro denaro.

A breve daremo tutte le informazioni per la raccolta delle firme,in primis l’esito della richiesta di posticipare l’nizio della raccolta a settembre,nostro diritto essendo ancora nella fase dove non sono consentiti gli Assembramenti causa Covid 19.