Caso Palamara, chat con M5s: amicizia con De Vito e incontro con Lombardi

Il caso Palamara continua a tenere banco. L’ex boss di Unicost, a processo a Perugia per corruzione aveva anche rapporti con il M5s. Nelle chat agli atti dell’inchiesta sull’ ex consigliere del Csm, spuntano – si legge su Repubblica – gli scambi WhatsApp con alcuni tra i 5S più in vista di Roma. Su tutti c’è Marcello De Vito. Continui e ripetuti sono i botta e risposta con il presidente del Consiglio comunale, arrestato a sua volta per corruzione per poi tornare al proprio posto in Comune dopo 107 giorni di carcere.

Siamo nel novembre 2017 e Palamara e De Vito cominciano a chattare. De Vito fa da intermediario per due colleghe grilline. «Ho appena sentito Roberta (Lombardi, ndr) che mi ha detto avrebbe piacere di conoscerti», scrive al pm il 6 dicembre 2017. Il 2 agosto 2018 è il turno della deputata 5S Giulia Sarti: «Ciao Luca, ieri ho visto la Sarti. Sarebbe ben contenta di incontrarti. Mi sono permesso di lasciarle il tuo numero». Il magistrato risponde così: «Bene! Se non dovessi rispondere perché al mare può mandarmi sms e la richiamo».