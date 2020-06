Dietro il No di Iv a Emiliano le intercettazioni di Tiziano Renzi?

Italia Viva boccia la candidatura del piddino Michele Emiliano. Dietro al “abbiamo visioni diverse” di Maria Elena Boschi ci sarebbe però ben altro, un antefatto giudiziario. Il presidente della Regione Puglia – stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano – incrocia l’indagine Consip come testimone. Nelle intercettazioni di Carlo Russo, indagato poi per traffico di influenze e millantato credito, nonché amico di Tiziano Renzi si legge: “È venuto a trovarmi in Salento Tiziano () da quest’ anno poi abbiamo preso una casa ( ) sul mare () è venuto Emiliano più volte, insomma () ci stiamo divertendo”.

Una circostanza spiegata così da Emiliano ai pm: “Qualche mese prima – se ben ricordo nell’estate del 2014, avevo conosciuto Russo () Non ricordo esattamente in che modo Russo si era presentato a me, ma mi aveva certamente detto di essere amico di Matteo Renzi”.