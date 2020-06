Brexit, Merkel contro Gb: dovrà assumersi le conseguenze

Condividi

La Gran Bretagna dovrà “assumere le conseguenze” di un rapporto economico meno forte con l’Unione Europea una volta terminato il processo della Brexit: lo ha dichiarato la Cancelliera tedesca Angela Merkel, in un momento in cui i negoziati in vista dei futuri rapporti bilaterali rimangono ad un punto morto – mentre a partire dal prossimo primo luglio sarà proprio la Germania ad assumere la presidenza di turno dell’Ue.

“Dobbiamo disfarci dell’idea che siamo noi a dover definire ciò che vuole la Gran Bretagna: la Gran Bretagna decide, e noi Ventisette forniremo un’adeguata risposta”, ha proseguito Merkel.