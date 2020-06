Salvini: ci saranno altri ingressi nella Lega dal M5s

Condividi

“Ci saranno nelle prossime settimane altri ingressi nella Lega, dai 5Stelle ma non solo”. Ad annunciarlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Bari per il tour elettorale del Carroccio.

“Ogni giorno ne perdono due o tre, non so quanto potranno andare avanti in questo modo”, aveva sottolineato stamane Salvini, parlando ad Agorà su Rai 3 della maggioranza di governo. “Le nostre energie in Parlamento le usiamo per portare proposte”, ha detto poi rispondendo a una domanda sulle eventuali manovre dell’opposizione per far cadere il governo. adnk

Condividi l'articolo