Scippa il Rolex a una donna: straniero inseguito dai cittadini e fermato

Milano – Scippa il Rolex di lusso a una donna: ladro inseguito dai cittadini e fermato. Cittadini insieme ai poliziotti e per il ladro non c’è scampo. Un uomo di 30 anni, cittadino libico, è stato arrestato lunedì sera dalla polizia dopo essere stato inseguito da due passanti che avevano raccolto la richiesta d’aiuto della vittima.

Tutto è iniziato quando il 30enne ha scippato dal polso di una 50enne di Singapore un orologio Rolex dal valore di 22mila euro. Sulle tracce dello scippatore si è subito messo un 32enne, di nazionalità bulgara, che lo ha inseguito urlando “al ladro” e intimandogli di fermarsi. La scena non è sfuggita a un 22enne, lui cittadino romeno, che in via Tadino ha visto i due correre e ha allertato la centrale operativa della Questura.