Scandalo Procure, Renzi: “espulsione di Palamara ingiusta”

Condividi

“Se pensano di cavarsela così significa che non hanno capito la gravità della crisi di credibilità che li riguarda. Credo che sia un provvedimento ingiusto e alla lunga perfino controproducente per i magistrati che immaginassero di chiuderla così”. Lo afferma Matteo Renzi, intervistato dal direttore de ‘Il Dubbio’, Carlo Fusi, a proposito del’espulsione dall’Anm di Luca Palamara.

“Il sistema delle correnti -ricorda l’ex premier- nasce da prima di Palamara, prosegue con lui, sta continuando nel dopo Palamara. E ciò che forse sarebbe davvero necessario è impostare un ragionamento scevro da ipocrisie. Che permetta di andare fino in fondo per capire cosa funziona e cosa no. Per intenderci: molte delle nomine che sono state fatte con il sistema delle correnti sono risultate nomine comunque di prim’ordine. Non tutte , ma molte sì”.