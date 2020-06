Fuga e sesso con 13enne, pena ridotta a maliano 28enne “perché è la sua cultura”

Conosce una tredicenne in chat, iniziano a frequentarsi fino alla decisione di organizzare una “fuitina” e andare, da Aci Catena a Raffadali, per consumare un rapporto sessuale. Per un cittadino del Mali di 28 anni – Bamissa Traore -, dopo oltre un anno di carcere per l’accusa di atti sessuali con minorenne e sottrazione di minori, è stata decisa la condanna.

Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, gli ha inflitto due anni e otto mesi di reclusione, riconoscendogli le attenuanti generiche. La condanna, peraltro, è ridotta di un terzo per effetto della scelta del difensore, l’avvocato Diego Giarratana, di procedere con il giudizio abbreviato.