Di Maio: “La leadership di Conte è cresciuta”

Condividi

“La leadership del presidente Conte è cresciuta e io sono contento, è una cosa positiva per il Paese, se vuole aiutare il M5S io non posso essere che contento”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la registrazione di ‘Porta a Porta’, parlando del premier Giuseppe Conte.

“Anche l’invito a dialogare con le opposizioni – ricorda – fanno parte di uno stile e di una caratteristica per cui lo abbiamo scelto due volte come M5S”. “Quella che prima era preoccupazione per la non esperienza politica ora è ammirazione per Conte, per come amministra il suo ruolo”. “Credo che questa maggioranza terrà e porterà avanti il piano ambizioso di uscita dalla crisi economica che deriva dalla crisi sanitaria anche cogliendo l’opportunità per migliorare questo Paese”.