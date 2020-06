Renzi: “sto con i grillini perché Salvini ha esagerato al Papeete”

Il governo “con le regioni non c’entra niente. Perché in Puglia devo votare Emiliano? Ha detto tutto il contrario di quello che ho sempre sostenuto. È evidente, per serietà, che non posso stare con Emiliano. De Luca non avrà mai il sostegno dei grillini, è normale”.

Lo ha detto Matteo Renzi a Fuori dal coro, su Retequattro. “Io non voglio fare il fidanzamento ufficiale con i grillini, sto con i grillini solo perché Salvini ha esagerato al Papeete”, ha aggiunto il leader di Iv.