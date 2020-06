Omicidio Cerciello, “agli americani mostrammo i distintivi”

“Quando abbiamo bloccato i due americani a Trastevere durante uno scambio di droga mostrammo i distintivi e ci qualificammo dicendo che eravamo carabinieri”. Lo ha detto Pasquale Sansone, maresciallo della caserma di piazza Farnese, sentito oggi in udienza a porte chiuse in tribunale a Roma per il processo per l’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto lo scorso 26 luglio. Presenti in aula anche i due imputati, Christian Natale Hjort e Finegan Lee Elder.

Sansone era fra i 4 militari intervenuti inizialmente a Trastevere, fuori servizio e senza divisa, che notando la scena si sono accorti che stava avvenendo un episodio di spaccio, e sono intervenuti intimando l’alt e mostrando il distintivo. A quel punto Natale è fuggito, seguito da Elder. Sansone ha spiegato che prendendo informazioni dai presenti, il presunto pusher Italo Pompei ha detto: “Sono amico dei carabinieri di Trastevere, sono un informatore”.