Conte elogia Casalino: “come collaboratori ho scelto il meglio”

“Io non ho studiato da premier a differenza di tanti politici di carriera. Quando sono stato nominato non avevo neanche un account Facebook. A quel punto ho scelto i miei collaboratori e ho scelto i migliori, i più talentuosi. Ho scelto Casalino dopo aver parlato con lui. Io credo che un premier non debba circondarsi di yes men ma di professionisti che sappiano dare il loro contributo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte al Fatto Quotidiano.it.

(liberoquotidiano.it) Quanto guadagna Rocco Casalino? La risposta alla fatidica domanda prova a darla Guglielmo Sano per Termometro politico, almeno “per quel che è dato sapere” visto che la cortina di riservatezza intorno al portavoce del premier è molto spessa. Di strada l’ex concorrente del Grande Fratello 1 ne ha fatta parecchia, visto che ora è più di un semplice addetto stampa istituzionale, ma quasi lo stratega di Giuseppe Conte.





Logico dunque che le sue prestazioni siano pagate adeguatamente: “In base ai compensi dei collaboratori resi noti da Palazzo Chigi – ricorda Termometro politico – Casalino percepisce 169.556,86 euro all’anno”. Per precisione, allo stipendio base di 91.696,86 euro si aggiungono “59.500 euro di emolumenti accessori e 18.360 euro di indennità”. Il buon Rocco risulta dunque più pagato non solo di un parlamentare, ma pure di Conte. Gli scherzi del potere.

