Chat Palamara e Legnini, “perché è slittato il processo a Woodcock”

Condividi

Nuove intercettazioni coinvolgono Luca Palamara. L’ex presidente dell’Anm, nella notte tra il 28 e 29 giugno del 2019, si sfoga con l’ex vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini (Pd). Palamara annuncia cosa vorrebbe raccontare in tv: il motivo per cui il processo disciplinare di Henry John Woodcock è slittato alla nuova consiliatura del Csm.

“È una cosa che vorrei di’, questa, cioè che il processo Woodcock non è stato fatto per ‘sto motivo”. Il sospetto, scrive il Fatto Quotidiano, è che Palamara stia inviando “messaggi” e “pizzini”. “Non avrò difficoltà a riferire nelle sedi istituzionalmente competenti il significato della mia conversazione con Giovanni Legnini” risponde al Fatto Palamara che dice di essere pronto a spiegare. “È una cosa che vorrei dì, questa, cioè che il processo Woodcock non è stato fatto per ‘sto motivo“. ribadisce Palamara nella intercettazione con Legnini che poi lo interrompe: “No, non lo puoi dì”. “Lo so” risponde.