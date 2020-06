Montanari: la scomparsa delle garanzie costituzionali non è scoppiata d’improvviso

Quando a radunarsi sono persone civili, qualunque sia il loro numero, va tutto per il verso giusto. E così è stato per le migliaia di persone che si sono date appuntamento domenica pomeriggio a Firenze, in Piazza Santa Croce. La piazza era davvero stracolma e questo, stante la fin troppo nota situazione del momento (e speriamo sia solo limitata al momento), avrebbe potuto innescare reazioni non proprio piacevoli da parte delle forze dell’ordine. Non è stato così: anche i poliziotti (io non ne ho visto uno con la mascherina) si sono comportati in maniera intelligente, con una presenza necessaria sì, vista la quantità di pubblico, ma del tutto discreta, tanto da passare quasi inosservata. Del resto, se ci fosse stato motivo di temere, le forze dell’ordine avrebbero dovuto intervenire per ristabilire la sicurezza: cosa che non è stata fatta.

Il tema della giornata era la Costituzione, vale a dire il corpo di garanzie che i governanti prestano inderogabilmente ai governati. Inderogabilmente… O no? Beh, se ci si dovesse basare su quanto sta avvenendo ora, le deroghe sono state parecchie e altre se ne aggiungono a cadenze quasi quotidiane. È un fatto oggettivamente rilevabile che la Costituzione della Repubblica Italiana, un esempio luminoso di diritto come il diritto deve essere inteso, cioè un insieme di dettati giusti e comprensibili da chiunque, sia calpestata da un regime che non ha uguali nella storia dell’umanità, andando per la prima volta ad interferire, e pesantissimamente, non solo con la libertà come è classico di ogni dittatura, ma con la salute e perfino con la podestà sulla prole.