Caso Palamara, 20 magistrati a rischio espulsione da Anm

Il caso Palamara continua a tenere banco. Dopo l’espulsione dall’Anm decisa a carico dell’ex boss di Unicost coinvolto in un processo per corruzione a Perugia, ecco che la vicenda si allarga ancora di più. La prima commissione del Consiglio superiore della magistratura, – si legge sul Corriere della Sera – quella che decide sulla sanzione para-disciplinare dei trasferimento d’ufficio “per incompatibilità ambientale”, ha già avviato una ventina di istruttorie preliminari per valutare le posizioni di altrettante toghe che compaiono nelle chat di Luca Palamara.

Se gli accertamenti dovessero confermare che le conversazioni e gli argomenti trattati superano soglie di inopportunità e imbarazzo tali da rendere problematico restare nell’incarico ricoperto senza perdere prestigio e credibilità, si potrebbe proporre la rimozione, da sottoporre al plenum dell’organo di autogoverno.