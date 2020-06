Sparatoria a Minneapolis, un morto e 11 feriti

Condividi

Una persona è morta e 11 sono rimaste ferite in una sparatoria a Minneapolis nelle prime ore di oggi, secondo un tweet della polizia.

Minneapolis è una città ‘democratica’, con un capo della polizia democratico, un sindaco democratico, un procuratore generale democratico e un governatore di stato democratico.

** SHOOT UPDATE ** 12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

Pochi giorni fa la polizia di Minneapolisi retwittava

Minneapolis is lucky to have Cmdr Charlie Adams leading the MPD community engagement team. True reform begins with empowering ⁦@Charlie77068470⁩, ⁦@SpankOA⁩, Tony Adams & all the good officers that are trusted partners in the community. https://t.co/7vFBigKuTN

— Julie Idelkope (@julieidelkope) June 19, 2020