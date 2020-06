Palamara: ecco i beneficiari del sistema di cui sono ritenuto colpevole

Condividi

“Tanto paga per tutto Palamara”. Così in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’, Luca Palamara, ex pm di Roma, cacciato dall’Anm, di cui è stato presidente, sotto inchiesta a Perugia per corruzione. “Perché Palamara non si è svegliato una mattina e ha inventato il sistema delle correnti. Ma ha agito e ha operato facendo accordi per trovare un equilibrio e gestire il potere interno alla magistratura – ha affermato -. La Costituzione ha voluto che la magistratura fosse autonoma e indipendente. Per esercitare questo potere i magistrati hanno scelto di organizzarsi in correnti che nascono con gli ideali più nobili, ma che storicamente hanno poi subito un processo degenerativo…”.

“Io mi assumo le mie responsabilità. Ma non posso assumermi quelle di tutti”. ‘Non ho agito da solo’, ha scritto Palamara nella sua memoria. Gli altri? “Questo ormai non lo dico solo io, ma anche molti autorevoli commentatori come la presidente del Senato Elisabetta Casellati e magistrati di sinistra come Livio Pepino. Riferiscono che il clientelismo all’interno della magistratura non è certo un problema che ho inventato io. Limitarlo solo a me o a un gruppo associativo significa ignorare la realtà dei fatti, o peggio ancora mentire”.