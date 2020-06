Recovery Fund, Merkel: “Profondi divari tra Paesi”

L’Europa “deve essere all’altezza della storia, con un rilancio ambizioso, fondato sulla solidarietà di bilancio. Dopo l’accordo franco-tedesco da 500 miliardi di euro e la proposta della Commissione Europea, troviamo un accordo a 27 in luglio”. Lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron, sui social network.

Ma le divergenze tra le capitali dell’Unione Europea sul piano di rilancio per il dopo-Coronavirus restano ampi. A sottolinearlo è stata la cancelliera Angela Merkel, notando tuttavia come il vertice di oggi si sia svolto in “un’atmosfera molto costruttiva”. “I ponti che dobbiamo ancora costruire restano grandi”, ha dichiarato Merkel parlando a Berlino con i giornalisti dopo il vertice a distanza. “Resta ancora tutta una serie di questioni”. Tra queste il modo per valutare al meglio l’impatto del Covid-19 sui Paesi membri, il momento in cui si dovrà iniziare a rimborsare i prestiti, il rapporto tra sovvenzioni e prestiti, il tema degli sconti garantiti dall’Ue ad alcuni stati. Tuttavia il principio alla base del piano di prestiti sul mercato dei capitali “non è stato messo in discussione da nessuno”.