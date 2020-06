Coronavirus, arriva una task force sul sesso

Condividi

Di Francesca Bernasconi – – Morta una task force se ne fa un’altra. Quella guidata da Vittorio Colao è arrivata al capolinea: creato per affrontare la fase due dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus, il gruppo di esperti ha concluso il suo percorso. Intanto, all’orizzonte spunta l’ennesima task force, formata da esperti in ambito medico-scientifico, che avranno il compito di trasmettere messaggi sui comportamenti sessuali e sulla prevenzione.

L’iniziativa arriva da un progetto di sensibilizzazione (‘Safe is the new normal’), creato da Durex in collaborazione con Anlaids, la prima associazione italiana nata, nel 1985, per fermare la diffusione dell’Hiv. “La pandemia che ha colpito il nostro Paese ci ha costretto per motivi di sicurezza all’isolamento sociale- ha spiegato a Lapresse la dottoressa Sonia De Balzo, sessuologa specialista in psicologia clinica e dello sviluppo dell’Ospedale D. Cotugno di Napoli e membro della nuova task force-Questa condizione ha generato degli effetti psico-sessuali a breve e a lungo termine”.





Sono anche “aumentatati i sentimenti di ansia, ossessività, compulsività per il contagio e effetti simil depressivi”, che hanno portato a una drastica riduzione delle “pratiche sessuali, compreso il petting, con i partner occasionali ma anche con il partner stabile”. E, in questo momento particolare, “diventa di primaria importanza sollecitare l’opinione pubblica ad adottare un approccio consapevole su quanto ci accade intorno, al fine di promuovere un’opera di sensibilizzazione riguardo alla prevenzione del contagio del virus Covid-19, e ancor di più, del virus dell’Hiv e delle altre malattie a trasmissione sessuale”. È questo l’obiettivo della nuova task force multidisciplinare, formata da esperti e guidata dall’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, che in questi mesi ha accompagnato gli italiani durante l’emergenza sanitaria. Altri membri del team saranno la sessuologa De Balzo del Cutugno di Napoli, il dottor Alberto Venturini, psicologo psicoterapeuta cognitivo comportamentale della Struttura complessa Malattie infettive dell’ospedale Galliera di Genova e la dottoressa Alessandra Scarabello, dermatologa presso l’INMI L. Spallanzani di Roma. […] www.ilgiornale.it

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul