Senato, Renzi: io e Bellanova abbiamo salvato di nuovo il governo

“Al Senato abbiamo assistito a un’altra chicca di questo governo: io e Teresa Bellanova ci siamo dovuti precipitare per votare, abbiamo salvato il governo per la seconda volta di fila”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando ‘La mossa del cavallo’, il suo ultimo libro.

“Il governo stia più attento sulle procedure parlamentari e cerchi di essere più concreto. Noi abbiamo messo in quarantena le polemiche ma agiamo”, ha aggiunto il leader di IV. “Con il presidente del Consiglio siamo in pace. Il commento della Boschi è perfido, dice per il momento…”, aggiunge Renzi.