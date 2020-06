Senato, Casellati: non dignitoso andare avanti per decreti

Condividi

“Questa Assemblea è diventata invisibile, perché non mi sembra dignitoso per il Senato che andiamo avanti a forza di decreti e non voti, questo è il luogo delle votazioni”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo che su questo argomento era intervenuto il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo.

Emma Bonino: “Noi qui semplicemente firmiamo delle fotocopie inemendabili che non viene nemmeno più voglia di partecipare: siete arrivati a un punto di non ritorno e non siete neppure consapevoli della gravità di quello che state facendo”

“Avesse fatto Salvini quello che sta facendo il governo Conte Bis, si starebbe già urlando al golpe, a Orban, a Putin, al Venezuela. #senzavergogna”