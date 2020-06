Merkel: “La UE è un soggetto dinamico di pace”

Il Recovery Fund e’ “uno strumento doveroso e urgente in questo momento”, ha ribadito invece Angela Merkel, parlando al Bundestag, nella dichiarazione di governo in vista dell’inizio della presidenza tedesca dell’Ue, che inizia il primo luglio. “Solo cosi’ si potranno garantire convergenza, competitivita’ e coesione nel lungo periodo”, ha aggiunto. “Non dobbiamo permettere che la pandemia crei forti squilibri economici e che produca una divisione profonda in Europa”.

“L’Europa ha bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno dell’Europa”, ha scandito la cancelliera tedesca. A detta della leader tedesca, l’Ue “è un soggetto aperto e dinamico di pace, che possiamo e dobbiamo costantemente migliorare: non si tratta solo di un’eredità storica, ma di un progetto che ci porta verso il futuro”. Secondo Merkel, l’Ue “non solo è stata allargata ma la sua coesione si è anche approfondita”. A questa hanno contribuito anche i contrasti e qualche volta le “contrapposizioni faticose”, ma si è anche guadagnato in “fiducia reciproca” tra gli Stati membri.