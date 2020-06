Gualtieri lancia una bomba: “Stop decreto dignità del M5s”

Condividi

L’emergenza Coronavirus sta costringendo il governo ad adottare misure estreme per affrontare la pesante crisi economica. Ecco che dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri – si legge su Repubblica – arriva una proposta che è destinata a scuotere gli equilibri di governo. “Quand’ero all’opposizione – ha spiegato ieri Gualtieri – nel corso di un colloquio online con il Festival dell’Economia di Trento – ho criticato il decreto Dignità, ma non voglio essere tranchant, ha fatto anche cose buone, la premessa del ministro. Però in questo momento “se non si eliminano almeno temporaneamente i disincentivi sui contratti a termine si rischia un impatto negativo sull’occupazione”.

“E poiché il Dl Rilancio sospende già fino al 30 agosto le causali necessarie per i rinnovi, – prosegue Gualtieri – io credo che vada esplorato quel che si può fare. È evidente che non possiamo semplicemente limitarci a prorogare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutti, all’infinito, senza un punto di arrivo”.