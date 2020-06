Como: straniero aggredisce autista e tenta di rubare il bus

Condividi

Aggressione sul bus – Giovane di 24 anni si scaglia contro l’autista e cerca di rubare il mezzo: denunciato.

Momenti di panico assai concitati quelli vissuti nel pomeriggio del 15 giugno 2020 a bordo di un bus di linea di Asf a Como. La polizia è dovuta intervenire per placare un giovane di 24 anni che, dopo avere preso a pugni il parabrezza dell’autobus a una fermata, è riuscito a salire a bordo del mezzo e a scagliarsi con violenza contro l’autista.

L’intervento di alcuni passeggeri ha permesso di allontanare l’aggressore dall’autista, ma il giovane esgaitato, in evidente stato di alterazione psicofisica, è riuscito a impadronirsi della cabina di guida. Stava per mettere in moto il pullman quando un passeggero è intervenuto con un atto fulmineo e ha tolto le chiavi dal quadro impedendo al giovane cittadino straniero di guidare il bus.