Vittorio Feltri: mi tocca querelare Zingaretti, lo farò

Condividi

L’affondo di Vittorio Feltri piove su Twitter. Una secca replica a Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio. Il direttore editoriale di Libero infatti, nello stringato spazio di un cinguettio, rivela: “Zingaretti mi ha querelato per un articolo su Libero di cui mi ritiene direttore responsabile, cosa falsa, essendo io direttore editoriale. Toccherebbe a me querelare lui per avermi coinvolto in una vicenda che non mi riguarda. Lo farò”, conclude Vittorio Feltri. Sarà battaglia in tribunale. liberoquotidiano.it