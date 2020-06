Perugia: minorenne picchiato e rapinato da tre stranieri

Perugia – Ragazzino aggredito a bottigliate e rapinato in centro storico, Polizia a caccia di tre persone. Pugni, calci e bottigliate per rubargli la catenina e i soldi. È quanto subìto da un perugino, minorenne, ieri sera in centro storica, zona piazza Morlacchi.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, che sta indagando sul caso e ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza, il ragazzo si stava recando dalla fidanzata, quando è stato accerchiato e aggredito da tre stranieri, presumibilmente magrebini, uno dei quali ubriaco. I tre lo hanno aggredito e strappato la catenina dal collo, ma il giovane ha opposto resistenza, ha recuperato il monile, ma ha dovuto soccombere ai pugni e alle bottigliate in testa.