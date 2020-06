Omofobia, mons. Suetta: legge pericolosa, deriva liberticida

“Una legge pericolosa” che porterebbe “uno squilibrio nel rapporto tra la libertà di opinione e il rispetto della dignità umana, che può dar luogo a derive liberticide”. Lo afferma mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-San Remo, esprimendo “preoccupazione” per il ddl Zan-Scalfarotto per i reati di omo e transfobia. Il vescovo lancia “un appello accorato a tutti politici cattolici e a coloro che perlomeno si ispirano a principi cristiani, affinché facciano sentire la loro voce e nel dibattito politico in corso rivendichino la libertà di pensiero di tutti e dei cristiani”.

Monsignor Suetta sottolinea che il problema sta “nell’individuare la differenza tra una opinione e una reale discriminazione, il che verrebbe affidato ad una serie di valutazioni in capo ad un giudice“.