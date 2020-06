Leonardo Leone intervista Armando Manocchia

Intervista ad Armando Manocchia, imprenditore e Editore di alcuni siti web tra cui ImolaOggi.it

Presidente dell’Associazione “Una Via per Oriana Fallaci”

“Quando i pubblici poteri violano le libertà costituzionali e i diritti sanciti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è un diritto e un dovere di ogni cittadino.”

“Ho querelato un giornale del mainstream perché, se non sei allineato al pensiero pubblico, ti prendono di mira. Hanno preso di mira la piccola testata giornalistica Imola Oggi, una rassegna stampa che non pubblica notizie false, ma riporta soltanto le notizie di altri citando la fonte.

I professionisti della mistificazione e della menzogna censurano le notizie che non sono allineate.

Ognuno deve fare una panoramica delle notizie e pensare con la propria testa; dobbiamo farci una nostra idea.

Intervista a cura di Leonardo Leone