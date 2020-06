Conte: “Pezzi dello Stato lavorano contro di me”

Governo, Conte si sente accerchiato: “Pezzi dello Stato lavorano contro di me”. L’emergenza Coronavirus in Italia non è ancora alle spalle, ma il governo è concentrato sulle coseguenze della malattia. Una grave crisi economica sta attraversando il Paese da Nord a Sud e adesso l’Esecutivo, come confermato anche nella direzione del Pd non può più sbagliare. Per questo il premier Giuseppe Conte sta riflettendo sul da farsi. Da una parte i tecnici che spingono per la prudenza, dall’altra la politica che insorge e chiede risposte.

Il capo dell’esecutivo – si legge su Repubblica – è rimasto «colpito dagli attacchi» dei giorni scorsi. Scorge «manovre» per disarcionarlo, che vengono ordite su più fronti: “Ci sono pezzi dello Stato – burocrazia, apparati ministeriali, parlamentari e forze politiche – che lavorano contro il mio esecutivo”. E poi c’è dell’altro. C’è che si fida zero di Luigi Di Maio. A volte dubita un po’ anche di Dario Franceschini (che ieri ha parlato a lungo proprio con il ministro degli Esteri, a margine di un evento alla Farnesina). In fondo, il gelo su Colao ricorda molto quello che il capo dell’esecutivo riserva al Pd.