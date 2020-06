Corte dell’Aja chiede sostegno alla UE per arrestare figlio di Gheddafi

La Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja avrebbe presentato una richiesta ai paesi europei e alla Turchia chiedendo sostegno per l’arresto di Saif al Islam Gheddafi. Secondo quanto riporta il sito libico “al Marsad”, la richiesta sarebbe stata inoltrata nonostante Ankara non sia firmataria dello Statuto di Roma (il trattato internazionale istitutivo della Cpi). La stessa Turchia si sarebbe detta disponibile a sostenere la Corte nell’operazione e avrebbe già iniziato a utilizzare i suoi droni a Misurata e la base aerea di Mitiga per condurre voli per recuperare informazioni sul nascondiglio di Saif al Islam.

La scorsa settimana, il leader della milizia della tribù di Zintan, Mohamed Boukraa, ha rivelato in un’intervista ad “Agenzia Nova” che Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi, sarebbe sotto stretta sorveglianza da parte dei suoi uomini e che la Turchia “non riuscirà a prenderlo”. Rispondendo alla notizia circolata il 27 maggio, secondo cui il servizio di intelligence turco starebbe conducendo una campagna di ricerca nella regione montuosa occidentale a sud-ovest di Tripoli, per catturare Saif al Islam al Gheddafi, Boukraa ha spiegato che il figlio del defunto leader libico “è in un posto che solo poche persone conoscono”.