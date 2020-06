Cina pronta a lavorare con la Germania per “rafforzare la cooperazione strategica”

Condividi

Il Presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica mercoledì notte con la cancelliera tedesca Angela Merkel e ha detto che la China è pronta a lavorare con la Germania e con la UE per rafforzare la cooperazione strategica, sostenere il multilateralismo e affrontare le sfide globali.

Chinese President #XiJinping held a phone conversation on Wed. night with German Chancellor Angela Merkel, and said #China stands ready to work with #Germany and #EuropeanUnion to strengthen strategic cooperation, uphold multilateralism, and tackle global challenges. pic.twitter.com/XZRTBAGyZP

— People's Daily, China (@PDChina) June 3, 2020