L’ultima balla della sinistra: il Covid fa risorgere il fascismo

di Andrea Indini – Uscito dal lockdown, in centro a Milano mi sono imbattuto nella pubblicità che, sulla fiancata di un tram, sponsorizzava voli scontatissimi per il mese di febbraio. Per oltre tre mesi il Paese si è fermato, chiuso in se stesso, capace solo di guardare in faccia il morbo. Ora che i ristoranti stentano a riaprire, che i mezzi pubblici vanno a singhiozzo e il traffico non ancora congestiona le strade ai semafori, sembra che le lancette dell’orologio stiano riprendendo lentamente a correre.

A dispetto di tutta questa flemma (o, forse, proprio a causa di questa), dalla quarantena in molti escono con tanta rabbia addosso. Una rabbia che è montata nel corso di tutti questi mesi a causa di un governo completamente incapace di rispondere alle esigenze dei propri cittadini. Così, ora che non li può più “relegare” in casa, si ritrova addosso un malcontento a lungo sopito. In questo i progressisti (immancabilmente) vedono il “pericolo di un ritorno al fascismo“. È il solito, vecchio refrain. Niente di nuovo. Un altro sintomo che stiamo tornando alla normalità.