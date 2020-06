#Restiamoumani: violenze, pestaggi, saccheggi. Ecco gli “antifascisti”

Alfio Krancic ha raccolto in un video alcune delle tantissime violenze compiute negli USA da parte degli antifascisti, che hanno finto di manifestare per la morte dell’afroamericano George Floyd, per dare sfogo alla loro violenza. Documentati pestaggi, saccheggi, vandalismi e barbarie.