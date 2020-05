Palamara stasera a Non è l’Arena: ‘svelerà logiche e correnti Anm e Csm’

Ci sarà anche Luca Palamara stasera a Non è l’Arena. Colpaccio di Massimo Giletti, che all’ultimo secondo ha convinto a intervenire il pm ex capo dell’Anm e membro del Csm, al centro dello scandalo intercettazioni che sta terremotando la magistratura, la stampa e la politica italiane. A quanto si apprende, Palamara dirà la sua sulle chat del suo telefono rese pubbliche nelle ultime settimane e svelerà le logiche delle correnti all’interno del Csm e dell’Anm.

Giletti proseguirà nella puntata di questa sera l’inchiesta sulle zone d’ombra che avvolgono il caso delle scarcerazioni dei boss dovute all’emergenza sanitaria e del Dap. Si parlerà anche del pm Nino Di Matteo che, in attesa di essere ascoltato in commissione nazionale antimafia, non indietreggia di un millimetro sul caso della nomina a capo del Dap offerta e poi ritirata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.