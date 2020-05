UE rinnova di altro anno sanzioni contro la Siria

Condividi

Il giornalista Naman Tarcha: “L’Unione Europa rinnova per un’altro anno le Sanzioni criminali imposte dal 2011 sul popolo siriano nonostante le richieste di esponenti Int e Onu di allentare sanzioni ed embargo a causa della devastante situazione sanitaria ed economica in Siria“. Si ti difendi dai jihadisti per mantenere l’indipendenza, UE ti affama.

(ansa) BRUXELLES – Oggi il Consiglio europeo ha prorogato le misure restrittive dell’Ue contro il regime siriano per un altro anno, fino al primo giugno 2021. In linea con la strategia dell’Ue sulla Siria, l’Unione europea ha deciso di mantenere le sue misure restrittive nei confronti del regime siriano e dei suoi sostenitori, per la repressione della popolazione civile. Lo riferisce una nota dello stesso Consiglio Ue.